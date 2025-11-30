Belkin релизнула компактный зарядник на 70 Вт с тремя портами

Устройство оснащено двумя USB-C и одним USB-A портом. При подключении одного USB-C устройства зарядка достигает 70 Вт. При использовании двух портов мощность делится на 45 Вт и 25 Вт, а при работе всех трёх портов — 45 Вт для ноутбука и по 12 Вт для аксессуаров.

BoostCharge Pro поддерживает универсальные протоколы PD 3.1 и PPS, совместим с ноутбуками, планшетами, смартфонами, наушниками, часами и пауэрбанками. Belkin утверждает, что iPhone 16 Pro можно зарядить до 50% за 27 минут, а Galaxy S25 — за 26 минут.

Главное преимущество устройства — компактные размеры и складные вилки. Единственный минус — в комплекте нет кабеля.