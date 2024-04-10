Бета-версия iPadOS намекнула на iPad с OLED-дисплеем и Apple Pencil 3

9to5Mac обнаружил в коде бета-версии новые прошивки дисплеев для четырех невыпущенных моделей iPad (iPad16,3 — iPad16,6). Эти идентификаторы, вероятно, представляют следующее поколение iPad Pro в Wi-Fi и мобильном вариантах, доступных в двух размерах (11 и 12,9 дюймов). Прошивка указывает на OLED-дисплеи для этих iPad, возможно, от разных поставщиков для каждого размера (LG для 12,9-дюймового, LG и Samsung для 11-дюймового). Это согласуется с недавним отчетом DSCC о задержках производства из-за этих новых дисплеев.

Бета-версия iPadOS 17.5 также содержит подсказки о потенциальном Apple Pencil 3. Вслед за предыдущими сообщениями о «Squeeze», найденном в коде, 9to5Mac обнаружил упоминания о дополнительных жестах — «LongSqueeze» и «DoubleSqueeze». Поскольку в Apple Pencil 2 отсутствуют датчики давления и поддерживается только жест двойного нажатия, эти новые команды предполагают наличие обновленного Apple Pencil с расширенной функциональностью. Кроме того, код из iPadOS 17.4 намекает на поддержку функции «Find My» для новой модели Apple Pencil.

Ранее Bloomberg сообщал, что Apple планирует провести крупное мероприятие по запуску устройства на второй неделе мая. Ожидается, что на этом мероприятии будут представлены новые iPad Pro и iPad Air, а также обновленная клавиатура Magic Keyboard и тот самый Apple Pencil 3.