Bigme представила электронную книгу со встроенным ChatGPT

Благодаря генеративному ИИ устройство может выполнять переводы в реальном времени, читать и редактировать заметки и многое другое.

Обновленный S6 может похвастаться 7,8-дюймовым дисплеем E Ink с разрешением 300PPI. Он обладает улучшенным пользовательским интерфейсом с более крупными иконками и новыми функциями. Устройство обеспечивает быстрый доступ к файлам и файловым операциям, включая сортировку. Устройство также поддерживает до 20 различных форматов документов.

Bigme S6 оснащен 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ, который можно расширить до 1 ТБ. Он оснащен фронтальной 5 Мп и задней 8 Мп камерами, поддерживает Wi-Fi/Bluetooth и работает под управлением ОС Android 11. Аккумулятор имеет объем в 3 000 мАч.

Устройство доступно по цене 499,99 долларов.