Блогеры разобрали на видео планшет Redmi K Pad до его релиза

Блогеры разобрали на видео планшет Redmi K Pad до его релизаИ разбор
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Redmi K Pad получил экран 8,8 дюйма с IPS LCD, поддержкой Dolby Vision и частотой обновления 165 Гц. Разрешение — 3008×1880 пикселей, яркость достигает 610 нит в режиме повышенной яркости. Планшет выполнен из металла с приятным матовым покрытием, весит всего 336 грамм и очень тонкий — 6,46 мм.
В основе устройства — мощный процессор Dimensity 9400+, оперативная память LPDDR5X и быстрая память UFS 4.1. Для охлаждения Xiaomi использовала большую алюминиевую камеру испарения, которая отводит тепло в металлический корпус.
Аккумулятор ёмкостью 7500 мАч состоит из двух частей, устройство поддерживает быструю зарядку на 67 Вт, полного заряда хватает примерно на час. Также в планшете есть два динамика с поддержкой Dolby Atmos и две камеры — основная на 13 МП и фронтальная на 8 МП. Сканера отпечатков пальцев нет.