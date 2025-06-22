Блогеры разобрали на видео планшет Redmi K Pad до его релиза

В основе устройства — мощный процессор Dimensity 9400+, оперативная память LPDDR5X и быстрая память UFS 4.1. Для охлаждения Xiaomi использовала большую алюминиевую камеру испарения, которая отводит тепло в металлический корпус.

Аккумулятор ёмкостью 7500 мАч состоит из двух частей, устройство поддерживает быструю зарядку на 67 Вт, полного заряда хватает примерно на час. Также в планшете есть два динамика с поддержкой Dolby Atmos и две камеры — основная на 13 МП и фронтальная на 8 МП. Сканера отпечатков пальцев нет.