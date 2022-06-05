Bloomberg: Apple отложила выпуск нового MacBook Pro

Гурмэн говорит, что выпуск более быстрого 13-дюймового MacBook Pro действительно планировался, но локдауны в Китае могли затормозить процесс. Однако когда ноутбук всё же выйдет, он, по словам Марка, будет выглядеть как нынешний 13-дюймовый MacBook Pro 2020 года без сенсорной панели. Также ожидается, что новинка получит чип M2.

Гурмэн также поделился своими ожиданиями относительно нового MacBook Air. У ноутбука будет консервативная цветовая гамма (никакого разнообразия как в iMac), 13-дюймовый экран, пара портов USB-C, зарядка MagSafe и Touch ID.