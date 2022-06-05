Bloomberg: Apple отложила выпуск нового MacBook Pro

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Bloomberg: Apple отложила выпуск нового MacBook ProНа WWDC его не будет
Уже завтра, 6 июня, стартует ежегодная конференция Apple для разработчиков WWDC 2022. Обозреватель Bloomberg Макр Гурмэн (Mark Gurman) делится подробностями о ней. В частности, он рассказал о судьбе нового 13-дюймового MacBook Pro.
Гурмэн говорит, что выпуск более быстрого 13-дюймового MacBook Pro действительно планировался, но локдауны в Китае могли затормозить процесс. Однако когда ноутбук всё же выйдет, он, по словам Марка, будет выглядеть как нынешний 13-дюймовый MacBook Pro 2020 года без сенсорной панели. Также ожидается, что новинка получит чип M2.
Гурмэн также поделился своими ожиданиями относительно нового MacBook Air. У ноутбука будет консервативная цветовая гамма (никакого разнообразия как в iMac), 13-дюймовый экран, пара портов USB-C, зарядка MagSafe и Touch ID.