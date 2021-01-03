Более дешёвый процессор Intel обогнал дорогой в тестах производительности

Как пишет Notebookcheck, как минимум один ноутбук с процессором Core i5-1135G7 показал превосходство над конфигурацией с Core i7-1165G7. Энтузиасты сравнивали Dell Inspiron 7506 2-in-1 Silver Edition и Dell Inspiron 7506 2-in-1 Black Edition. Авторы отметили, что Core i5 в первой версии ноутбука способен поддерживать немного более высокую тактовую частоту — на уровне 3 ГГц. Для Core i7 во второй версии ноутбука этот показатель равен 2,8 ГГц.

Почти во всех многопоточных тестах Core i5-1135G7 показал небольшой, но стабильный отрыв. Единственное, в чём Core i7 явно лучше, это графическая производительность. В Notebookcheck пришли к выводу, что если пользователь не геймер, то ему подойдёт ноутбук на Core i5-1135G7.