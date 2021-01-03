Ноутбуки и планшеты
Вчера 17:37
Более дешёвый процессор Intel обогнал дорогой в тестах производительности
Core i5 против Core i7
Тесты показали, что Core i5 последнего поколения для ноутбуков может обойти более дорогой Core i7 по производительности.
Как пишет Notebookcheck, как минимум один ноутбук с процессором Core i5-1135G7 показал превосходство над конфигурацией с Core i7-1165G7. Энтузиасты сравнивали Dell Inspiron 7506 2-in-1 Silver Edition и Dell Inspiron 7506 2-in-1 Black Edition. Авторы отметили, что Core i5 в первой версии ноутбука способен поддерживать немного более высокую тактовую частоту — на уровне 3 ГГц. Для Core i7 во второй версии ноутбука этот показатель равен 2,8 ГГц.
Почти во всех многопоточных тестах Core i5-1135G7 показал небольшой, но стабильный отрыв. Единственное, в чём Core i7 явно лучше, это графическая производительность. В Notebookcheck пришли к выводу, что если пользователь не геймер, то ему подойдёт ноутбук на Core i5-1135G7.