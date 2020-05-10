Более дешёвый процессор Intel превзошёл топовую модель компании

Речь идёт о мобильных чипах Core i7-10875H и Core i9-10980HK. Источники смогли протестировать ноутбуки Gigabyte Aero 15 и Aero 17 на более дешёвом процессоре и MSI GS66 — на топовом. На первый взгляд кажется, что последний ноутбук должен оказаться мощнее двух первых. Однако результаты тестирования в CineBench показали, что Aero 17 обходит MSI. Хоть и всего на пару процентов.

У ноутбуков с Core i7 наблюдается лучшая долгосрочная производительность. Однако, стоит отметить, что Core i9-10980HK является моделью с разблокированным множителем. Это значит, что процессор можно разогнать. В теории Core i9-10980HK может обойти по скорости Core i7-10875H. Но проблема в том, что ноутбук MSI и так уже нагревается слишком сильно во время работы, то есть запаса для разгона нет.