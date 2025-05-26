Большой экран, Snapdragon 7 Gen 3 и умные функции: вышел планшет Honor Pad 10

Основная и фронтальная камеры имеют разрешение 8 Мп. Батарея на 10 100 мАч поддерживает быструю зарядку 35 Вт. Также есть поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Звук обеспечивают 6 динамиков с технологией Honor Spatial Audio.

Среди интересных функций — ИИ-заметки, умный помощник для написания текста, а также Magic Portal и Honor Connect. Планшет оснащён 8 ГБ оперативной памяти и весит 525 г.

Стоит устройство примерно €399,90.