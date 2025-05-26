Большой экран, Snapdragon 7 Gen 3 и умные функции: вышел планшет Honor Pad 10

Опубликовано 26 мая 2025, 20:151 мин.
Большой экран, Snapdragon 7 Gen 3 и умные функции: вышел планшет Honor Pad 10Чем удивляет
Honor выпустила в релиз планшет Honor Pad 10. Он уже поступил в продажу в Азии и ряде стран Европы. Устройство получило большой 12,1-дюймовый экран с разрешением 2.5K, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 500 нит. Планшет работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 3 и операционной системе MagicOS 9.0, основанной на Android 15.
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Основная и фронтальная камеры имеют разрешение 8 Мп. Батарея на 10 100 мАч поддерживает быструю зарядку 35 Вт. Также есть поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Звук обеспечивают 6 динамиков с технологией Honor Spatial Audio.
Среди интересных функций — ИИ-заметки, умный помощник для написания текста, а также Magic Portal и Honor Connect. Планшет оснащён 8 ГБ оперативной памяти и весит 525 г.
Стоит устройство примерно €399,90.