Британца арестовали за кражу 100 iPad, предназначенных больным детям

Полиция просмотрела записи с камер видеонаблюдения и поговорила с очевидцами. Так правоохранители узнали, что мужчина успел продать 40 украденных iPad. В итоге вора выследили и арестовали.

Сообщается, что эти планшеты должны были стать подарками для детей из госпиталя. Это не первый подобный инцидент. Ранее мужчина из Нью-Мексико угнал минивэн Армии спасения, наполненный рождественскими подарками для нуждающихся детей на сумму $6000.

Как британцу удалось украсть все планшеты? Говорят, что сделал это, пока волонтёры не видели. Полиция надеется, что поимка мужчины будет показательным примером для всех нехороших людей.