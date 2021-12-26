Британца арестовали за кражу 100 iPad, предназначенных больным детям

Ноутбуки и планшеты
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Британца арестовали за кражу 100 iPad, предназначенных больным детямЕго быстро вычислили
В Великобритании арестовали 54-летнего мужчину, который украл 100 iPad общей стоимостью около $93 тысяч из детского госпиталя в Ливерпуле.
Полиция просмотрела записи с камер видеонаблюдения и поговорила с очевидцами. Так правоохранители узнали, что мужчина успел продать 40 украденных iPad. В итоге вора выследили и арестовали.
Сообщается, что эти планшеты должны были стать подарками для детей из госпиталя. Это не первый подобный инцидент. Ранее мужчина из Нью-Мексико угнал минивэн Армии спасения, наполненный рождественскими подарками для нуждающихся детей на сумму $6000.
Как британцу удалось украсть все планшеты? Говорят, что сделал это, пока волонтёры не видели. Полиция надеется, что поимка мужчины будет показательным примером для всех нехороших людей.
Источник: Business Insider