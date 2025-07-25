Быстрый планшет с большим 12.1″ дисплеем HONOR Pad 10 уже можно купить в РФ

Планшет получил процессор Snapdragon 7 Gen 3, ёмкий аккумулятор на 10 100 мА·ч поддерживает быструю зарядку 35 Вт при использовании комплектного адаптера или до 66 Вт с использованием более мощных HONOR SuperCharge.

Отдельное внимание уделено звуку: шесть динамиков и технология HONOR Spatial Audio создают объёмное звучание. Планшет подходит не только для фильмов и музыки, но и для звонков — есть шумоподавление и улучшение голоса.

Устройство выполнено в тонком металлическом корпусе весом 525 граммов.

HONOR Pad 10 уже можно купить в цвете «космический серый» в магазинах и на маркетплейсах (OZON, М. Видео, Ситилинк и др.). Цена версии с памятью 8+128 ГБ — 29 990 рублей, а 8+256 ГБ — 32 990 рублей. До 18 августа действует акция: скидка 7000 рублей и подарок — наушники или смарт-часы HONOR CHOICE.