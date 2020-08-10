Бюджетный ноутбук Huawei начнут продавать с 20-процентной скидкой

Если верить анонсу на странице ноутбука, акция стартует 15 августа и продлится до 18 августа. Эти три дня модель Matebook D 15 можно будет купить за 35 990 рублей вместо 44 990. То есть скидка составляет 20%.

Ноутбук работает на процессоре AMD Ryzen 5 3500U, оснащён 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ. Размер экрана у него составляет 15,6 дюйма, как можно догадаться из названия. Устройство весит всего полтора килограмма.

У ноутбука есть кнопка включения со сканером отпечатков пальцев. В комплекте идёт зарядное устройство мощностью 65 Вт с разъёмом USB-C. Оно позволяет зарядить ноутбук больше чем на половину за 30 минут.