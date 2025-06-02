Цены и характеристики бюджетного планшета Xiaomi Redmi Pad 2 раскрыли досрочно

Базовая версия Redmi Pad 2 с 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ хранилища и поддержкой только Wi-Fi будет стоить € 199 (около 22 500 рублей). Модель с 4G, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти обойдётся в € 299 (около 33 800 рублей). Планшет оснащён процессором MediaTek Helio G100 Ultra. 11-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2.5K (2560×1600) поддерживает частоту обновления 90 Гц и яркость до 600 нит. Ёмкость аккумулятора составляет 9000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт, но, к сожалению, зарядное устройство не входит в комплект.

Камеры включают 5 Мп фронтальную и 8 Мп основную. Redmi Pad 2, вероятно, получит глобальный релиз, как и другие планшеты серии, включая прошлогодний Redmi Pad Pro.

Точные конфигурации и дата выхода пока не подтверждены.