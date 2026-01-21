Часть c продаж планшета Tecno MegaPad Pro в РФ пойдёт на помощь животным

Опубликовано 21 января 2026, 14:291 мин.
Часть c продаж планшета Tecno MegaPad Pro в РФ пойдёт на помощь животнымАкция в честь релиза
Бренд Tecno запустил в России благотворительную акцию «Даже для тех, у кого лапки», приуроченную к выходу нового планшета MegaPad Pro. В рамках инициативы часть средств от продаж устройства будет направлена в Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна». Эти деньги пойдут на покупку кормов, лекарств и других необходимых вещей.
© Tecno
В поддержку акции Tecno показал возможности встроенного в планшет ИИ TECNO AI и голосового помощника Ella. В коротких видео питомцы центра — собаки Гретта и Элвис, а также кот Пух — играют и смотрят развлекательный контент на планшете.
Кроме того, компания провела волонтёрский день в центре «Юна». Сотрудники Tecno и блогеры приехали помочь с уходом за животными и их социализацией.
MegaPad Pro оснащён 12-дюймовым экраном, аккумулятором на 10 000 мАч и поддержкой быстрой зарядки. Он работает с LTE.
Акция действует с 20 января по 31 марта.