Чего не смогла Apple: умельцы справились с перегревом MacBook Air M2

Хотя кремниевые чипы Apple могут бесперебойно работать без продвинутой системы охлаждения, они все равно сильно нагреваются в зависимости от задач, с которыми работает пользователь.

Как показано в одном из последних видео ютубера Max Tech, достаточно снять нижнюю крышку ноутбука и добавить термопрокладку стоимостью $15 над логической платой, где расположен чип M2, чтобы улучшить производительность и охлаждение нового ноутбука. Термопрокладка способна быстро передавать тепло от чипа и логической платы на поверхность MacBook. В результате MacBook не будет так сильно нагреваться, что приведет к более стабильной производительности.

И, как оказалось, это действительно работает. В одном из своих тестов ютубер выполнял процессы, при которых немодифицированному ноутбуку потребовалось 2 минуты и 55 секунд для их выполнения, в то время как MacBook с термопрокладкой справился с этим всего за 1 минуту и 56 секунд.

Во время тестов температура немодифицированного M2 MacBook Air достигла 108°C, в то время как максимальная температура модифицированного MacBook составила 97°C.