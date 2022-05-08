"Челка" сбоку? Представлены концепты нового iPad Pro

В отношении следующего iPad Pro ходит довольно много слухов, включая как минимум два значительных изменения дизайна. Дизайнер сделал эти слухи реальными, создав серию рендеров Apple iPad Pro 2022 года, на которых он представлен в сером и серебристом цветах, как и текущий iPad Pro на базе процессора M1.

Пожалуй, первое, что бросается в глаза, - это вырез в дисплее, который, учитывая текущую схему дизайна линейки продуктов Apple, практически неизбежен на данном этапе. Однако вырез, как отмечает Tom's Guide, будет использоваться для аутентификации через FaceID.