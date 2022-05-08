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"Челка" сбоку? Представлены концепты нового iPad Pro

Собранные из всех существующих слухов
В социальных сетях появились новые концептуальные изображения ожидаемого в 2022 году Apple iPad Pro, на которых изображены изменения дизайна, основанные на последних слухах. Предполагается, что наряду с некоторыми изменениями в дизайне, следующий iPad Pro будет оснащен процессором M2 от Apple.
"Челка" сбоку? Представлены концепты нового iPad Pro

В отношении следующего iPad Pro ходит довольно много слухов, включая как минимум два значительных изменения дизайна. Дизайнер сделал эти слухи реальными, создав серию рендеров Apple iPad Pro 2022 года, на которых он представлен в сером и серебристом цветах, как и текущий iPad Pro на базе процессора M1.

Пожалуй, первое, что бросается в глаза, - это вырез в дисплее, который, учитывая текущую схему дизайна линейки продуктов Apple, практически неизбежен на данном этапе. Однако вырез, как отмечает Tom's Guide, будет использоваться для аутентификации через FaceID.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Другой дизайнерский момент, который можно уловить в этих изящных изображениях iPad Pro M2, - это размер и ориентация логотипа Apple. Если у iPad Pro M1 логотип Apple вертикально ориентирован, то у концептуального варианта он горизонтально ориентирован и значительно крупнее.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Источник изображений: @ld_vova

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