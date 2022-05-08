"Челка" сбоку? Представлены концепты нового iPad Pro

"Челка" сбоку? Представлены концепты нового iPad ProСобранные из всех существующих слухов
В отношении следующего iPad Pro ходит довольно много слухов, включая как минимум два значительных изменения дизайна. Дизайнер сделал эти слухи реальными, создав серию рендеров Apple iPad Pro 2022 года, на которых он представлен в сером и серебристом цветах, как и текущий iPad Pro на базе процессора M1.
Пожалуй, первое, что бросается в глаза, - это вырез в дисплее, который, учитывая текущую схему дизайна линейки продуктов Apple, практически неизбежен на данном этапе. Однако вырез, как отмечает Tom's Guide, будет использоваться для аутентификации через FaceID.
Другой дизайнерский момент, который можно уловить в этих изящных изображениях iPad Pro M2, - это размер и ориентация логотипа Apple. Если у iPad Pro M1 логотип Apple вертикально ориентирован, то у концептуального варианта он горизонтально ориентирован и значительно крупнее.