Чем ноутбучные процессоры Apple лучше конкурентов

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Чем ноутбучные процессоры Apple лучше конкурентовА есть ли конкуренты?
Процессор Apple M1, представленный ещё в 2020 году, стал началом новой эпохи в истории компании. На сегодняшний день нет конкурентов, которые поставляли бы аналогичные чипсеты, что привело одного аналитика к определённому выводу: Apple лидирует на рынке процессоров на базе ARM уже три года.
Ближайшим конкурентом Apple на сегодня является Qualcomm, но компания ещё не выпустила что-то, что могло бы потягаться с M1. А выпуск более мощных вариантов Apple Silicon — лишь вопрос времени. По словам аналитика Strategy Analytics, доля Qualcomm в доходах на рынке ARM для ноутбуков составляет всего 3%.
В то же время Apple зарекомендовала себя как лидер в вышеуказанном сегменте с почти 90-процентной долей дохода.