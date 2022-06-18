Чем ноутбучные процессоры Apple лучше конкурентов

Ближайшим конкурентом Apple на сегодня является Qualcomm, но компания ещё не выпустила что-то, что могло бы потягаться с M1. А выпуск более мощных вариантов Apple Silicon — лишь вопрос времени. По словам аналитика Strategy Analytics, доля Qualcomm в доходах на рынке ARM для ноутбуков составляет всего 3%.

В то же время Apple зарекомендовала себя как лидер в вышеуказанном сегменте с почти 90-процентной долей дохода.