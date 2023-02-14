Чем отличаются дешёвые и дорогие игровые ноутбуки, если процессор и видеокарта в них одинаковые

Ведущий YouTube-канала «Мой Компьютер» в одном из выпусков выяснил, почему так сильно отличаются друг от друга по стоимости игровые ноутбуки, хотя видеокарта и процессор в них стоят одинаковые. Для этого он взял ноутбук линейки MSI Katana GF66 11.

На этом ноутбуке установлен процессор i7-11800H, а также видеокарта RTX 3070 Mobile.

В чём же разница между бюджетными и дорогими моделями линейки MSI Katana GF66 11?

На MSI Katana GF66 11 не все игры можно запустить на ультра-настройках. К тому же ноутбучная RTX 3070 однозначно будет медленнее настольной. Тем не менее в Cyberpunk на максимальных настройках графики с трассировкой на среднем уровне в среднем можно получить чуть меньше 50 к/с. В менее требовательных играх частота кадров, соответственно, будет выше. В Far Cry 6 с максимальным пресетом без трассировки лучей средняя частота кадров равнялась 76 к/с, со всеми опциями - 61 к/с.