Чем отличаются дешёвые и дорогие игровые ноутбуки, если процессор и видеокарта в них одинаковые

Чем отличаются дешёвые и дорогие игровые ноутбуки, если процессор и видеокарта в них одинаковыеЭксперт объяснил на примере нескольких моделей
Разница в цене между двумя игровыми ноутбуками, которые по характеристикам отличаются только объёмом ОЗУ и накопителем, может быть очень значительной. И это не 10-20%, а больше - около 100 тысяч рублей. В чём же причина?
Фото: Этот Компьютер
Ведущий YouTube-канала «Мой Компьютер» в одном из выпусков выяснил, почему так сильно отличаются друг от друга по стоимости игровые ноутбуки, хотя видеокарта и процессор в них стоят одинаковые. Для этого он взял ноутбук линейки MSI Katana GF66 11.
На этом ноутбуке установлен процессор i7-11800H, а также видеокарта RTX 3070 Mobile.
В чём же разница между бюджетными и дорогими моделями линейки MSI Katana GF66 11?
На MSI Katana GF66 11 не все игры можно запустить на ультра-настройках. К тому же ноутбучная RTX 3070 однозначно будет медленнее настольной. Тем не менее в Cyberpunk на максимальных настройках графики с трассировкой на среднем уровне в среднем можно получить чуть меньше 50 к/с. В менее требовательных играх частота кадров, соответственно, будет выше. В Far Cry 6 с максимальным пресетом без трассировки лучей средняя частота кадров равнялась 76 к/с, со всеми опциями - 61 к/с.
Вывод
За что же идёт переплата при выборе более дорогого игрового ноутбука, если учесть, что в обоих моделях одинаковые видеокарта и процессор? В целом за более высокую цену можно получить лучший звук, больше портов (в том числе на задней панели), веб-камеру, более эффективную систему охлаждения, больший вес. Благодаря всему этому вы сможете довольно долго играть на ноутбуке без подзарядки. Скорее всего, у более дорогого устройства и экран по сравнению с MSI Katana GF66 11 будет такой, что его можно будет использовать не только для игр. Возможно, будут и различия в BIOS. Какой-то значительной разницы вам, однако, ожидать не стоит. То есть даже производительность ноутбуков будет схожей.