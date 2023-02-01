Чем отличаются новые китайские игровые ноутбуки: сравнение Xiaomi Redmi G с Maibenben и Colorful

Многие сегодня хотят сэкономить и приобрести китайский игровой ноутбук. Но стоит ли оно того и что в этом случае пользователя ждёт?

Эксперт сравнил три популярных китайских ноутбука. Это Maibenben X568, Redmi G (2022) и Colorful X15 AT 22.

Ноутбук Maibenben X568 собран действительно хорошо. Он оснащён кардридером, процессором i7-11800H, видеокартой RTX 3070 8 ГБ. У него отличный экран с частотой обновления 165 Гц, качественный металлический корпус. Также обслуживать вы этот ноутбук можете самостоятельно. Однако этот ноутбук очень компактный. У него хорошая система охлаждения, даже при нагреве игры он запускает нормально. Правда, звук у него ужасный и автономность не очень хорошая.

Подробнее с характеристиками этой модели вы можете ознакомиться ниже.