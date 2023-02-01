Чем отличаются новые китайские игровые ноутбуки: сравнение Xiaomi Redmi G с Maibenben и Colorful

Чем отличаются новые китайские игровые ноутбуки: сравнение Xiaomi Redmi G с Maibenben и ColorfulКакой из них сейчас лучше покупать?
Ведущий YouTube-канала «ТехноМакс» сравнил по характеристикам и в работе ноутбуки Maibenben X568, Redmi G (2022), Colorful X15 AT 22 и узнал, какой из них имеет смысл брать для игр сегодня.
Фото: ТехноМакс
Многие сегодня хотят сэкономить и приобрести китайский игровой ноутбук. Но стоит ли оно того и что в этом случае пользователя ждёт?
Эксперт сравнил три популярных китайских ноутбука. Это Maibenben X568, Redmi G (2022) и Colorful X15 AT 22.
Ноутбук Maibenben X568 собран действительно хорошо. Он оснащён кардридером, процессором i7-11800H, видеокартой RTX 3070 8 ГБ. У него отличный экран с частотой обновления 165 Гц, качественный металлический корпус. Также обслуживать вы этот ноутбук можете самостоятельно. Однако этот ноутбук очень компактный. У него хорошая система охлаждения, даже при нагреве игры он запускает нормально. Правда, звук у него ужасный и автономность не очень хорошая.
Подробнее с характеристиками этой модели вы можете ознакомиться ниже.
Redmi G (2022) - это универсальный ноутбук, а не только для геймеров. На нём стоит видеокарта RTX 3050 Ti, частота обновления экрана составляет 165 Гц. В целом это вовсе не игровое решение. Для самостоятельного обслуживания он тоже совершенно не подходит. Звук у этого ноутбука уже более-менее нормальный. Процессор здесь тоже быстрый: i7-12650H. Но любителям игр точно не понравится производительность этой модели. На ней можно играть далеко не во все игры на высоких настройках графики. Подойдёт этот ноутбук программистам, а также тем, кто обрабатывает изображения или видео.
Colorful X15 AT 22, прежде всего, быстрый. На нём установлен процессор i7-12700H с видеокартой RTX 3060. Он очень легко разбирается и обслуживается самостоятельно. Из слабых сторон здесь - качество веб-камеры, звука, ёмкость аккумулятора. Но для профессиональной деятельности он вполне подойдёт: у него есть кардридер, Thunderbolt 4. Стоит модель в районе 100 тысяч рублей. Но работает она очень громко.
С другими характеристиками ноутбука вы можете ознакомиться ниже.
Результаты тестирования в играх и рабочих программах вы можете увидеть ниже.
Вывод
По мнению ведущего, все три модели ноутбуков получились удачными. Colorful X15 AT 22 представляет собой универсальный вариант для работы, Maibenben X568 будет лучшим выбором для игр, а Redmi G (2022) понравится профессионалам в сфере дизайна, фотографии, видео и т.п.
Если вы любите играть, то вам точно не стоит приобретать Redmi G (2022), так как у него слабая видеокарта. Для людей с чутким слухом не подойдёт Colorful X15 AT 22, так как он очень громкий. А если вы используете профессиональные программы, то вам не понравится Maibenben X568.