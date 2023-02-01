Ноутбуки и планшеты
17:47, 01 февраля 2023
2 мин.

Чем отличаются новые китайские игровые ноутбуки: сравнение Xiaomi Redmi G с Maibenben и Colorful

Какой из них сейчас лучше покупать?

Ведущий YouTube-канала «ТехноМакс» сравнил по характеристикам и в работе ноутбуки Maibenben X568, Redmi G (2022), Colorful X15 AT 22 и узнал, какой из них имеет смысл брать для игр сегодня.

Чем отличаются новые китайские игровые ноутбуки: сравнение Xiaomi Redmi G с Maibenben и Colorful

Фото: ТехноМакс

Многие сегодня хотят сэкономить и приобрести китайский игровой ноутбук. Но стоит ли оно того и что в этом случае пользователя ждёт?

Эксперт сравнил три популярных китайских ноутбука. Это Maibenben X568, Redmi G (2022) и Colorful X15 AT 22.

Ноутбук Maibenben X568 собран действительно хорошо. Он оснащён кардридером, процессором i7-11800H, видеокартой RTX 3070 8 ГБ. У него отличный экран с частотой обновления 165 Гц, качественный металлический корпус. Также обслуживать вы этот ноутбук можете самостоятельно. Однако этот ноутбук очень компактный. У него хорошая система охлаждения, даже при нагреве игры он запускает нормально. Правда, звук у него ужасный и автономность не очень хорошая.

Подробнее с характеристиками этой модели вы можете ознакомиться ниже.

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Фото: ТехноМакс

Redmi G (2022) - это универсальный ноутбук, а не только для геймеров. На нём стоит видеокарта RTX 3050 Ti, частота обновления экрана составляет 165 Гц. В целом это вовсе не игровое решение. Для самостоятельного обслуживания он тоже совершенно не подходит. Звук у этого ноутбука уже более-менее нормальный. Процессор здесь тоже быстрый: i7-12650H. Но любителям игр точно не понравится производительность этой модели. На ней можно играть далеко не во все игры на высоких настройках графики. Подойдёт этот ноутбук программистам, а также тем, кто обрабатывает изображения или видео.

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Фото: ТехноМакс

Colorful X15 AT 22, прежде всего, быстрый. На нём установлен процессор i7-12700H с видеокартой RTX 3060. Он очень легко разбирается и обслуживается самостоятельно. Из слабых сторон здесь - качество веб-камеры, звука, ёмкость аккумулятора. Но для профессиональной деятельности он вполне подойдёт: у него есть кардридер, Thunderbolt 4. Стоит модель в районе 100 тысяч рублей. Но работает она очень громко.

С другими характеристиками ноутбука вы можете ознакомиться ниже.

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Фото: ТехноМакс

Результаты тестирования в играх и рабочих программах вы можете увидеть ниже.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: ТехноМакс

Вывод

По мнению ведущего, все три модели ноутбуков получились удачными. Colorful X15 AT 22 представляет собой универсальный вариант для работы, Maibenben X568 будет лучшим выбором для игр, а Redmi G (2022) понравится профессионалам в сфере дизайна, фотографии, видео и т.п.

Если вы любите играть, то вам точно не стоит приобретать Redmi G (2022), так как у него слабая видеокарта. Для людей с чутким слухом не подойдёт Colorful X15 AT 22, так как он очень громкий. А если вы используете профессиональные программы, то вам не понравится Maibenben X568.

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