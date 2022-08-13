Что известно о 10 поколении iPad на данный момент

Если текущий iPad девятого поколения оснащен чипом A13 Bionic, то iPad 10 будет работать на чипе A14 Bionic, о чем узнали 9to5Mac от источников, знакомых с вопросом. Напомним, что в iPad Air 4 и iPhone 12 чип A14 Bionic поставляется только с 4 ГБ оперативной памяти.

Практически все модели iPhone и iPad, продаваемые компанией Apple в настоящее время, поддерживают 5G. Однако iPad 9 по-прежнему ограничен LTE-соединением. По данным источников 9to5Mac, iPad 10-го поколения будет поддерживать более быстрые сети 5G, но вряд ли в базовой версии устройства.

9to5Mac узнал из источников, что новый iPad 10-го поколения откажется от разъема Lightning в пользу более современного USB-C.

Поскольку ожидается, что новый iPad будет оснащен портом USB-C, он может иметь новый, более современный дизайн, основанный на последних моделях iPad Air, iPad mini и iPad Pro. И, судя по некоторым рендерам, просочившимся в начале этого месяца, это похоже на правду.

Несмотря на новый дизайн, iPad 10 может не получить новый дисплей. Судя по тем же рендерам новый iPad сохранит тот же дисплей прямоугольной формы с толстыми рамками и кнопку Home с Touch ID.

В настоящее время Apple продает iPad 9 за $329. Однако в связи с инфляцией и учитывая, что многие продукты Apple дорожают, компания может впервые поднять цены на новые iPad.

Что касается объема памяти, то он должен остаться таким же, как и в текущем поколении: 64 Гб и 256 Гб.

А учитывая слухи о том, что Apple может отложить выпуск iPadOS 16 до октября, октябрьский релиз 10-го поколения iPad кажется вполне вероятным.