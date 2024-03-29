Что можно отремонтировать в ноутбуке дома своими силами

В остальных же случаях лучше всего обратиться к специалисту по ремонту техники — он проведет диагностику и отремонтирует устройство, отмечает эксперт.

Проблемы с аккумулятором.

Со временем емкость аккумулятора падает, и он перестает держать заряд, а неисправный контроллер заряда может привести к тому, что аккумулятор не будет заряжаться.

Что делать?

Проверьте остаточную емкость: с помощью командной строки или специальных программ.

Если аккумулятор изношен , купите новый и замените его.

Проверьте контроллер заряда в сервисном центре.

Перегрев.

Пыль может скапливаться в системе охлаждения и препятствовать отводу тепла. Недостаточная вентиляция приводит к такому же результату, как и ресурсоемкие приложения, игры, видеоредакторы и другие программы, которые могут потреблять много энергии и привести к перегреву.

Что делать?