Что нам известно о ноутбуке Xiaomi Mi Notebook Pro 2022

Также среди преимуществ платформы Intel Evo - быстрое пробуждение ноутбука, длительная автономность, возможность подключения Wi-Fi 6 и интерфейс Thunderbolt 4. Помимо этого он будет оснащен 4K OLED-экраном и тонким металлическим корпусом.

Как стало известно IT Home, Xiaomi Notebook Pro 2022 также оснащен тачпадом собственной разработки, чувствительным к силе давления.