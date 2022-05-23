Что покажет Apple на презентации в начале июня

Ещё Apple может представить новый Mac Pro. Именно этот вид компьютеров компании ещё не получил фирменный процессор серии M.

Что касается программных обновлений, то точно можно ожидать новую iOS 16. В ней будут улучшенные уведомления и новые способы взаимодействия. Кроме того, ожидается, что iOS 16 прекратит поддержку смартфонов серий iPhone 6s и iPhone 7.

Apple, конечно, обновит не только айфонную прошивку, но и системы macOS 13, watchOS 9, iPadOS и др.