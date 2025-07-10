Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 10 июля 2025, 19:34
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Что покупали россияне: топ-10 самых популярных ноутбуков на AliExpress в 2025-м

К концу года список может поменятся
Аналитики AliExpress СНГ составили рейтинг самых популярных ноутбуков в России за первую половину 2025 года. В тройке лидеров — модели от Honor и Xiaomi.
Что покупали россияне: топ-10 самых популярных ноутбуков на AliExpress в 2025-м

© Honor

Чаще всего покупали ноутбуки с 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 512 ГБ и экраном 15−16 дюймов.

  • Первое место занял Honor X16 Plus с 16-дюймовым экраном, процессором Intel Core i7, видеокартой Radeon 780M и временем работы до 12 часов.
Что покупали россияне: топ-10 самых популярных ноутбуков на AliExpress в 2025-м

© Honor

  • Вторым стал Xiaomi Redmi Book 16 — модель с высоким разрешением, мощным аккумулятором и поддержкой быстрой зарядки.

  • Третьим стал Honor X16 — лёгкий ноутбук с алюминиевым корпусом, SSD на 1 ТБ и сканером отпечатков пальцев.

Также в топе:

  • Lenovo Xiaoxin Pro 14 с OLED-экраном и функцией распознавания лиц
Что покупали россияне: топ-10 самых популярных ноутбуков на AliExpress в 2025-м

© Lenovo

  • Honor X14 Plus — лёгкий и компактный

  • Игровые модели от Machenike и Thunderobot с мощной графикой и процессорами

  • Lenovo ThinkBook 16+ с 32 ГБ памяти

Что покупали россияне: топ-10 самых популярных ноутбуков на AliExpress в 2025-м

© Lenovo

  • Thunderobot 911T с большим 17-дюймовым экраном и охлаждением

AliExpress также сообщил, что среднее время доставки из Китая в Россию сократилось до 14 дней — большинство посылок приходят авиапочтой.

Источник:AliExpress
Автор:Максим Многословный
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