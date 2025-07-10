Что покупали россияне: топ-10 самых популярных ноутбуков на AliExpress в 2025-м

К концу года список может поменятся

Аналитики AliExpress СНГ составили рейтинг самых популярных ноутбуков в России за первую половину 2025 года. В тройке лидеров — модели от Honor и Xiaomi.