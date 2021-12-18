«Чёлку» в новых MacBook украсили

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«Чёлку» в новых MacBook украсилиПоявилось специальное приложение
Последний MacBook Pro получил вырез в виде «чёлки», за что был высмеян многими. Тем не менее, любителям техники Apple пришлось смириться с нововведением. К тому же разработчики предлагают им способы разнообразить «чёлку».
The Iconfactory выпустила приложение под названием Notchmeister, которое позволяет добавить различные эффекты к вырезу. Точнее говоря, бесплатное приложение предлагает несколько эффектов, которые можно применить к области экрана вокруг выемки, в том числе праздничные огоньки, свисающие с «чёлки», всплывающий экран радара и эффект свечения, отслеживающий ваш указатель мыши.
Это можно расценивать как способ развлечься и извлечь хоть какую-то выгоду из «чёлки» MacBook.
Аналитики надеются, что в iPhone 14 «чёлки» уже не будет, но слухи противоречат этому.
Источник: Macrumors