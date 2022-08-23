Цифра дня: Сколько детей хотят новый компьютер или ноутбук к школьному году?

Медиахолдинг Rambler&Co опросил родителей и узнал, как они готовят детей к новому учебному году.

Выяснилось, что почти половина родителей (48%) начинают собирать детей в школу за месяц. Каждый десятый начинает закупаться сразу после окончания предыдущего учебного года.

В первую очередь покупают одежду и обувь (60%), затем — учебники и канцелярию (26%), рюкзаки и сумки (10%). Новые гаджеты покупают редко, только в тех случаях, когда они необходимы (2%). При этом 28% детей хотят получить ноутбук или компьютер, а 23% — новый смартфон. 2% школьников были бы рады новой портативной колонке.

Родители также назвали идеальные характеристики первого смартфона для школьника. Это низкая цена (53%), большой объём батареи (20%), способность запускать все новые игры (10%), наличие хорошей камеры (9%), большой экран (7%), высокое качество звука (1%).

Помочь в сборах ребёнка в школу может сайт «Тут всё, что нужно детям». На нём собраны самые актуальные предложения товаров и сервисов для учёбы от Сбера и компаний-партнёров.