Цифра дня: Сколько россиян работали за ноутбуком в туалете во время пандемии?

Компания Honor поделилась результатами исследования пользователей ноутбуков из России. Оказалось, что кому-то на самоизоляции приходилось скрываться от родных в туалете, чтобы спокойно поработать, а женщины и мужчины до сих пор выполняют домашние обязанности по-разному.

Honor опросила три тысячи человек. 51% из них рассказал, что во время пандемии грань между работой и личной жизнью в значительной мере стёрлась. 47% женщин были вынуждены во время удалёнки параллельно присматривать за детьми. 10% мужчин признались, что больше уделяли времени себе. Также мужчины на удалённой работе в два раза чаще отвлекались на секс (14% против 7% женщин), ходили на шопинг во время работы (6% и 4% соответственно), листали журналы (5%), делали ремонт в три раза чаще и больше общались с друзьями (27%).

Что касается рабочего места, то некоторые опрошенные рассказали, что работали на кухне. 9% респондентов сделали ради работы дома полную перестановку, а 6% обустроили рабочий кабинет на балконе. 4% же пришлось работать в туалете.

Ниже можно увидеть другие любопытные выводы из исследования Honor: