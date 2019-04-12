Цифра дня: Сколько россияне потратили на игровые ноутбуки в 2018 году?

Группа «М.Видео-Эльдорадо» подсчитала, что объём продаж игровых ноутбуков в России за 2018 год составил 15 миллиардов рублей. Это на 65% выше, чем в предыдущем году.

Согласно пресс-релизу «М.Видео-Эльдорадо», в штучном выражении спрос на игровые модели ноутбуков вырос на 75% по сравнению с 2017 годом. Это 220 тысяч штук. Вероятно, росту способствовало снижение средней стоимости устройств на 5,5%, до 68 000 рублей.

Самыми популярным игровыми ноутбуками в 2018 году стали: 1. Lenovo Legion Y520-15IKBN 2. HP Omen 17 (AN040UR) 3. Dell Inspiron 15 (7567)

Самой популярной компанией в штучных продажах оказалась ASUS. Как рассказали представители «М.Видео-Эльдорадо», 80% продаж игровых ноутбуков приходится на устройства стоимостью около 60 тысяч рублей.