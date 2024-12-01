Colnago выпустила 3D-печатный стальной велосипед и оценила его в $18 000

Опубликовано 01 декабря 2024, 04:301 мин.
Colnago выпустила 3D-печатный стальной велосипед и оценила его в $18 000Colnago возрождает сталь, выпуская велосипед
В честь своего 70-летия Colnago возвращается к корням, выпуская лимитированную серию велосипедов Steelnovo. В то время как итальянский бренд сейчас в основном использует углеродное волокно, эта специальная модель сочетает в себе «традиции и передовые технологии», используя 3D-печатную сталь.
© Colnago
Будет выпущено всего 70 велосипедов Steelnovo, каждый по цене от 18 000 долларов. Рама изготовлена из специального сплава в сотрудничестве с Columbus.
Colnago делает акцент на точности, утверждая, что точность подгонки трубы к выступу составляет менее 0,01 миллиметра. Однако велосипед не полностью стальной. Углеродное волокно используется для таких компонентов, как вилка, подседельный штырь, а также обода и втулки производства Campagnolo. Тормоза включают специальные детали Campagnolo Super Record.
Colnago описывает Steelnovo как сочетание наследия и инноваций. Для тех, кто предпочитает более доступный стальной вариант, классическая рама Master по-прежнему доступна по цене $2 943.