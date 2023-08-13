Core i9, GeForce RTX 4060: ноутбук MSI Titan GP68 HX поступил в продажу

Ноутбук Titan GP68 HX оснащен процессором Intel Core i9 13-го поколения и мобильным Nvidia GeForce RTX 4060 (либо Core i7 в паре с RTX 4080). Он поддерживает до 16 Гбайт оперативной памяти DDR5 и SSD емкостью 1 Тбайт.

Ноутбук доступен для приобретения на сайте MSI, в магазинах JD.com и TMall по цене 9 699 юаней (1 340 долларов) за вариант с процессором Core i9 и 13 498 юаней (1 865 долларов) за модель с процессором Core i7. Ноутбук оснащен 4-ячеечной батареей емкостью 90 Вт-ч с поддержкой зарядки 330 Вт и обладает рядом возможностей подключения, включая порты USB, HDMI 2.1, а также WiFi, Bluetooth и обычный Ethernet.