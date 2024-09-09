Далеко не бюджетный вариант: в Сеть утекли цены на планшеты серии Galaxy Tab S10

Стоимость модели Galaxy Tab S10+ с Wi-Fi составит 1179 швейцарских франков (около 1400 долларов) при 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти, а вариант с 512 ГБ памяти обойдется в 1299 швейцарских франков (около 1 544 долларов). Модели с поддержкой 5G начинаются с 1 319 швейцарских франков (1 568 долларов) за версию с 256 ГБ памяти и достигают 1 419 швейцарских франков (1687 долларов) за 512 ГБ.

Tab S10 Ultra стоит еще дороже. Версия с Wi-Fi начинается с 1 399 швейцарских франков (1 663 долларов) за 256 ГБ памяти, а модель с 1 ТБ стоит 1 829 швейцарских франков (2 175 долларов). Модели с поддержкой 5G будут еще дороже, если верить изданию, — 1 979 швейцарских франков (2 353 долларов) за версию с 1 ТБ.