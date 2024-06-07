Данные ЕАЭС намекнули на скорый глобальный релиз планшета Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7 Pro выделяется 12,45-дюймовым ЖК-экраном с соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 144 Гц. Он работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт.

Дополнительные характеристики включают двойную заднюю камеру на 50 Мп, систему с четырьмя динамиками и HyperOS на базе Android 14.