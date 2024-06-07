Данные ЕАЭС намекнули на скорый глобальный релиз планшета Xiaomi Pad 7 Pro

Данные ЕАЭС намекнули на скорый глобальный релиз планшета Xiaomi Pad 7 ProИ его обычной версии
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Xiaomi Pad 7 Pro выделяется 12,45-дюймовым ЖК-экраном с соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 144 Гц. Он работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт.
Дополнительные характеристики включают двойную заднюю камеру на 50 Мп, систему с четырьмя динамиками и HyperOS на базе Android 14.
Примечательной особенностью серии Xiaomi Pad 7 является совместимость с автомобилем Xiaomi SU7. Это позволяет планшету работать в качестве экрана управления и развлечения, например, на заднем сиденье автомобиля. Пользователи могут регулировать пассажирское сиденье, управлять кондиционером, выбирать навигационные маршруты.
Ожидается, что стартовая цена Xiaomi Pad 7 составит менее 2500 юаней ($ 345).