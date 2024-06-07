Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 07 июня 2024, 09:45
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Данные ЕАЭС намекнули на скорый глобальный релиз планшета Xiaomi Pad 7 Pro

И его обычной версии
Серия планшетов Xiaomi Pad 7, включая модели Pad 7 и Pad 7 Pro, получила сертификат Евразийской экономической комиссии, что свидетельствует о скором глобальном релизе, пишет ITHome.
Данные ЕАЭС намекнули на скорый глобальный релиз планшета Xiaomi Pad 7 Pro

© Xiaomi

Xiaomi Pad 7 Pro выделяется 12,45-дюймовым ЖК-экраном с соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 144 Гц. Он работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт.

Дополнительные характеристики включают двойную заднюю камеру на 50 Мп, систему с четырьмя динамиками и HyperOS на базе Android 14.

© ЕЭК

Примечательной особенностью серии Xiaomi Pad 7 является совместимость с автомобилем Xiaomi SU7. Это позволяет планшету работать в качестве экрана управления и развлечения, например, на заднем сиденье автомобиля. Пользователи могут регулировать пассажирское сиденье, управлять кондиционером, выбирать навигационные маршруты.

Ожидается, что стартовая цена Xiaomi Pad 7 составит менее 2500 юаней ($ 345).

Источник:ITHome
Автор:Максим Многословный
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