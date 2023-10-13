Dell представила «суперзащищённый» планшет, которому не страшны метровые падения

Он является преемником 12-дюймового планшета Latitude 7230 Rugged Extreme и весит 2,24 кг. Планшет оснащен сенсорным экраном с защитой от воды и поддерживает такие аксессуары, как перо Dell Rugged Active Pen и клавиатуру Rugged 7030 Tablet Premium.

Планшет оснащен процессорами Intel 12-го поколения с возможностью выбора Core i3, i5 или i7, оперативной памятью объемом от 8 до 32 ГБ и до 2 ТБ SSD. Планшет оснащен дисплеем с разрешением 1920x1200 и стеклом Corning Gorilla Glass.

Он соответствует классу защиты от пыли, грязи и воды IP-65, а также стандартам MIL-STD 810. Планшет поддерживает GPS и 5G. Дополнительные аксессуары включают съемную клавиатуру, стилус и вращающийся ремешок.

Планшет Latitude 7030 Rugged Extreme поступит в продажу в конце этого года, информация о ценах будет сообщена позже.