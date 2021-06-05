Возможность замены видеокарты и процессора Dell называла главной особенностью ноутбука. Однако модель продавалась с процессорами Intel Coffee Lake-S Refresh, которые были выполнены в корпусе LGA 1151v2. Ирония в том, что это было последнее поколение процессоров Intel в таком исполнении. То есть заменить существующий CPU на более мощный и новый в ноутбуке невозможно.

Чуть позже Dell начала говорить, что апгрейд Alienware Area-51m возможен только теми комплектующими, которые были доступны для модели в момент анонса. Пользователей это не устроило и они подали коллективный иск в суд против компании. Истцы считают, что Dell «намеренно вводила в заблуждение и обманывала покупателей, чтобы создать в их глазах конкурентное преимущество своего продукта, основанное на ложном представлении, и тем самым поднять уровень продаж игровых ноутбуков Alienware Area 51M R1».