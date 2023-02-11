10:52, 11 февраля 2023
1 мин.
Дешевле не найти: ноутбук Honor распродают за 37 тысяч рублей в «М.Видео»А ещё можно списать бонусы
В «М.Видео» по низкой цене предлагают купить 15-дюймовый Honor MagicBook с процессором AMD Ryzen 5, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ.
Фото: М.Видео
На момент публикации новости ноутбук стоит 36 999 рублей. Также можно списать до 50% стоимости товара бонусами (если они у вас есть). Как обычно, проверяйте наличие скидки самостоятельно.
На Яндекс Маркете цены на такой ноутбук начинаются с 51 тысячи рублей.