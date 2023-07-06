Десять худших игровых ноутбуков для покупки в 2023 г. в России

Asus Rog Strix G15 и MSI GE77 HX Raider. В том году эти ноутбуки были лучшими. Сейчас же они всё ещё продаются по прошлогодней цене. Так, Asus вы найдёте за 195 тысяч рублей, а MSI - за 299 тысяч рублей. В норме хорошая модель с 3070 Ti должна стоить 120-130 тысяч рублей, с 3080 Ti - 150-160 тысяч рублей.