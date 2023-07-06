Десять худших игровых ноутбуков для покупки в 2023 г. в России

Десять худших игровых ноутбуков для покупки в 2023 г. в РоссииЛучше посмотрите что-нибудь другое
Эксперт YouTube-канала «ТехноМакс» перечислил модели ноутбуков для игр, которые брать точно не стоит. Даже если они стоят дешевле остальных.
MSI GF76 Katana всех поколений. Он недорогой, однако каждому из покупателей он в чём-то приносит дискомфорт. Кому-то не нравится у GF76 Katana экран, кому-то - скорость, кому-то - система охлаждения. У Katana есть три версии: с RTX 3050 и старым процессором, с RTX 3050 и более современным процессором, с RTX 3060 (но эта видеокарта медленная из-за сниженных частот). Причём экран во всех версиях стоит одинаковый.
Razer Blade 18 2023. У него хороший быстрый процессор и мощная мобильная видеокарта. А ещё крутой экран. И из минусов этой модели - отсутствие обслуживания на территории РФ при цене в 480 тысяч рублей.
Hiper G16. Весит этот ноутбук 3,5 кг, экран у него устаревший, как и процессор (i5-10400), а цена при этом 130 тысяч рублей.
Asus Rog Strix G15 и MSI GE77 HX Raider. В том году эти ноутбуки были лучшими. Сейчас же они всё ещё продаются по прошлогодней цене. Так, Asus вы найдёте за 195 тысяч рублей, а MSI - за 299 тысяч рублей. В норме хорошая модель с 3070 Ti должна стоить 120-130 тысяч рублей, с 3080 Ti - 150-160 тысяч рублей.
Lenovo LOQ Gen 8. На нём установлен современный Core i7, мощная видеокарта RTX 4060. Но матрица экрана в младшей модели линейки здесь ужасная: она от Ideapad Gaming 3.
MSI Cyborg 15. У него те же недостатки, что и у MSI GF63 Thin. То есть медленная видеокарта, плохой экран, шумная система охлаждения.
MSI GF63 Thin. На этом ноутбуке ужасный тусклый экран с Full HD, шумная система охлаждения, а также RTX 4050 со сниженными частотами (то есть замедленная). Фактически эта модель на треть медленнее, чем любой другой ноутбук на RTX 4050.
Asus TUF F15. У него тоже плохой экран, медленная видеокарта (RTX 2050), старый процессор (i5-11400H), всего 8 ГБ оперативной памяти. В принципе эту модель можно было бы и не выпускать.
Asus VivoBook Pro 15. Процессор на нём стоит довольно старый (Ryzen 5 5600H), видеокарта - не самая быстрая (RTX 3050), экран тоже плохой (IPS, плохая цветопередача, низкая яркость и контрастность). Но цена ноутбука - 73 тысячи рублей. Кроме того, вы не сможете расширить у него память и SSD.
Игровой ноутбук S-5. Это самый популярный ноутбук на Ozon. Он имеет 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 1 ТБ, а стоит всего 22 тысячи рублей. Но оснащён этот ноутбук Intel Celeron J4125, который в 720p в F1 2019 выдаёт 9 к/с, в The Division 2 - 2 к/с, Assassin's Creed Odyssey - 4 к/с, Apex Legends - 7,8 к/с. Это устройство для игр не подходит совершенно.