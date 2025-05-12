Дети в США начали вставлять скрепки в порты школьных ноутбук из-за TikTok

Chromebook — это недорогие ноутбуки от Google, широко используемые в школах США. Вставка металла в порты может привести к короткому замыканию, повреждающему литий-ионные батареи, которые при возгорании выделяют токсичный дым или могут взорваться. В Коннектикуте и Колорадо школы эвакуировали из-за дыма, а в Нью-Джерси 15-летнему ученику предъявили обвинения в поджоге.

TikTok даже заблокировал поиск по запросу «Chromebook Challenge», отображая предупреждение о безопасности. Школьные округа, включая школы Вирджинии и Мэриленда, разослали письма родителям, предупреждая о дисциплинарных мерах, вплоть до исключения, и «финансовой ответственности» за ремонт устройств (до $ 400 за устройство). Родителей призывают говорить с детьми о последствиях таких «шалостей», которые могут классифицироваться как вандализм или поджог.