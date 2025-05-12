Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 12 мая 2025, 12:00
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Дети в США начали вставлять скрепки в порты школьных ноутбук из-за TikTok

Опасный TikTok-тренд «Chromebook Challenge»
По школам США распространяется тревожный тренд в TikTok под названием «Chromebook Challenge», побуждающий учеников вставлять металлические предметы, такие как скрепки или карандаши, в USB-порты школьных Chromebook. Цель — вызвать искры, дым или даже пожар. Об этом сообщает CNET, ссылаясь на многочисленные инциденты по всей стране.
Дети в США начали вставлять скрепки в порты школьных ноутбук из-за TikTok
© WVIT

Chromebook — это недорогие ноутбуки от Google, широко используемые в школах США. Вставка металла в порты может привести к короткому замыканию, повреждающему литий-ионные батареи, которые при возгорании выделяют токсичный дым или могут взорваться. В Коннектикуте и Колорадо школы эвакуировали из-за дыма, а в Нью-Джерси 15-летнему ученику предъявили обвинения в поджоге.

TikTok даже заблокировал поиск по запросу «Chromebook Challenge», отображая предупреждение о безопасности. Школьные округа, включая школы Вирджинии и Мэриленда, разослали письма родителям, предупреждая о дисциплинарных мерах, вплоть до исключения, и «финансовой ответственности» за ремонт устройств (до $ 400 за устройство). Родителей призывают говорить с детьми о последствиях таких «шалостей», которые могут классифицироваться как вандализм или поджог.

Источник:cnet
Автор:Максим Многословный
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