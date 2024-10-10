Digma Pro представила металлические ноутбуки среднего уровня Pactos

На данный момент доступны модели с диагональю экрана 14 дюймов, в ближайшее время появятся устройства с диагональю 16 дюймов. Ключевые особенности включают процессоры Intel Core i3-i7 (12-го поколения) и AMD Ryzen 5−7 (серия 7000), IPS-дисплеи с 100% охватом sRGB и разрешением WUXGA. Соотношение сторон — 16:10.

Ноутбуки Pactos также оснащены увеличенной по сравнению с предшественниками батареей, портами USB 3.0 и Type-C, поддержкой microSD и HDMI. Дополнительные функции включают сканер отпечатков пальцев, подсветку клавиатуры и веб-камеру с разрешением 2 Мп. Линейка работает на Windows 11 Pro, стоимость начинается от 51 490 рублей.