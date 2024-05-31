Digma Pro увеличила объём SSD в 2 раза в обновленных ноутбуках Fortis

Минимальный объем SSD теперь составляет 512 ГБ, что вдвое больше, чем у предыдущих моделей, сообщает пресс-служба. Вместо SATA III используется современный интерфейс PCIe 3.0x4, который обеспечивает пятикратное увеличение скорости работы. Для самостоятельного расширения памяти на ноутбуках есть дополнительный свободный слот SSD (M.2 2280 SATA III) и свободный слот под SSD/HDD.

Все модели оснащены IPS-экраном с разрешением Full HD. Ноутбуки с диагональю 14.1 и 15.6 имеют полностью пластиковый корпус, а модель с диагональю 17.3 имеет металлическую крышку.

Модуль Wi-Fi получил обновление и теперь работает в два раза быстрее предыдущей версии. Поддерживаются два диапазона частот: 2,4 и 5 ГГц, заявлен и Bluetooth 5.1.

Ноутбуки оснащены широким набором портов: два полноразмерных USB type-A (2.0 и 3.0), USB-C 2.0 и 3.0 (с поддержкой питания и только для передачи данных), HDMI, RJ-45, аудиоразъем 3,5 мм и слот micro-SD. Есть и слайдер, который позволяет механически включать и отключать камеру и микрофон.

Стоимость устройств начинается от 33 990 рублей в зависимости от конфигурации.