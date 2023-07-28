Dimensity 7050, 10200 мА·ч и быстрая зарядка: Lenovo показала еще один планшет

Dimensity 7050, 10200 мА·ч и быстрая зарядка: Lenovo показала еще один планшетУже не игровой
Компания Lenovo расширяет линейку своих планшетов, выпуская новый планшет Tab P12. Это устройство обладает 12,7-дюймовым LTPS LCD дисплеем с разрешением 1840 x 2944p и частотой обновления 60 Гц.
Внутри Tab P12 находится чипсет MediaTek Dimensity 7050 в сочетании с 4 или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 128 или 256 ГБ. Планшет также оснащен четырьмя динамиками JBL.
Что касается камеры, тут используется 13-Мп фронтальная камера и 8-Мп задняя с автофокусом. Устройство работает под управлением Android 13. Lenovo обещает два крупных обновления ОС и четыре года исправлений безопасности.
В комплект Tab P12 входит стилус Lenovo Tab Pen Plus. Планшет также оснащен мощным аккумулятором емкостью 10 200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт.
Lenovo Tab P12 доступен в цветах Storm Grey и Oat по цене €400 (примерно 39 000 рублей по нынешнему курсу). Версия с чехлом-клавиатурой будет стоить 500 евро.