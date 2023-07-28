Dimensity 7050, 10200 мА·ч и быстрая зарядка: Lenovo показала еще один планшет

Внутри Tab P12 находится чипсет MediaTek Dimensity 7050 в сочетании с 4 или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 128 или 256 ГБ. Планшет также оснащен четырьмя динамиками JBL.

Что касается камеры, тут используется 13-Мп фронтальная камера и 8-Мп задняя с автофокусом. Устройство работает под управлением Android 13. Lenovo обещает два крупных обновления ОС и четыре года исправлений безопасности.