Дизайн игрового планшета Lenovo Legion Y700 (2024) показали до презентации

Хотя Lenovo пока не раскрывает спецификаций дисплея, вариантов хранения данных и аккумулятора, предполагается, что новая модель будет опираться на удачные характеристики своего предшественника, включающие 8-дюймовый дисплей с разрешением 2560×1600, частоту обновления 144 Гц и аккумулятор емкостью 6 550 мАч.

Официальная презентация Lenovo Legion Y700 (2024) ожидается 29 сентября в Китае.