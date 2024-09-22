Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 22 сентября 2024, 18:45
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Дизайн игрового планшета Lenovo Legion Y700 (2024) показали до презентации

Которая пройдет 29 сентября
Lenovo официально представила дизайн своего грядущего игрового планшета Legion Y700 (2024), демонстрирующий гладкую матовую черную отделку и дизайн с прямыми гранями. Планшет, оснащенный 8,8-дюймовым дисплеем и характерным прямоугольным модулем камеры, включащим 13-мегапиксельный сенсор, может похвастаться задней панелью, где красуется логотип «Legion».
Дизайн игрового планшета Lenovo Legion Y700 (2024) показали до презентации

© Lenovo

Внутри Legion Y700 (2024) установлен процессор Snapdragon 8 Gen 3 — заметное обновление по сравнению с чипом Snapdragon 8+ Gen 1 в предыдущей модели. Последние результаты Geekbench показывают, что одноядерный результат составляет 2 209 баллов, а многоядерный — 6 509 баллов. Также ожидается, что планшет будет оснащен 12 ГБ оперативной памяти.

Дизайн игрового планшета Lenovo Legion Y700 (2024) показали до презентации

© Lenovo

Хотя Lenovo пока не раскрывает спецификаций дисплея, вариантов хранения данных и аккумулятора, предполагается, что новая модель будет опираться на удачные характеристики своего предшественника, включающие 8-дюймовый дисплей с разрешением 2560×1600, частоту обновления 144 Гц и аккумулятор емкостью 6 550 мАч.

Официальная презентация Lenovo Legion Y700 (2024) ожидается 29 сентября в Китае.