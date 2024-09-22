Дизайн игрового планшета Lenovo Legion Y700 (2024) показали до презентации

Опубликовано 22 сентября 2024, 18:451 мин.
Дизайн игрового планшета Lenovo Legion Y700 (2024) показали до презентацииКоторая пройдет 29 сентября
Lenovo официально представила дизайн своего грядущего игрового планшета Legion Y700 (2024), демонстрирующий гладкую матовую черную отделку и дизайн с прямыми гранями. Планшет, оснащенный 8,8-дюймовым дисплеем и характерным прямоугольным модулем камеры, включащим 13-мегапиксельный сенсор, может похвастаться задней панелью, где красуется логотип «Legion».
© Lenovo
Внутри Legion Y700 (2024) установлен процессор Snapdragon 8 Gen 3 — заметное обновление по сравнению с чипом Snapdragon 8+ Gen 1 в предыдущей модели. Последние результаты Geekbench показывают, что одноядерный результат составляет 2 209 баллов, а многоядерный — 6 509 баллов. Также ожидается, что планшет будет оснащен 12 ГБ оперативной памяти.
Хотя Lenovo пока не раскрывает спецификаций дисплея, вариантов хранения данных и аккумулятора, предполагается, что новая модель будет опираться на удачные характеристики своего предшественника, включающие 8-дюймовый дисплей с разрешением 2560×1600, частоту обновления 144 Гц и аккумулятор емкостью 6 550 мАч.
Официальная презентация Lenovo Legion Y700 (2024) ожидается 29 сентября в Китае.