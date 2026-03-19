До 24 ГБ ОЗУ, Snapdragon 8 Elite Gen 5: Lenovo показала игровой планшет Legion Y700

Опубликовано 19 марта 2026, 15:091 мин.
До 24 ГБ ОЗУ, Snapdragon 8 Elite Gen 5: Lenovo показала игровой планшет Legion Y7005-го поколения
Lenovo официально выпустила в Китае планшет Legion Y700 (5-го поколения). Главная особенность новинки — производительность. За работу отвечает Snapdragon 8 Elite Gen 5 и до 24 ГБ ОЗУ.
© Lenovo
Встроенного хранилища — до 1 ТБ, и его можно расширить ещё на 2 ТБ. В тесте AnTuTu устройство набрало более 4,5 миллиона баллов.
Устройство получило 8.8-дюймовый экран с разрешением 3K и частотой обновления 165 Гц. Экран яркий (800 нит) и безопасен для глаз. Имеет сертификат TÜV Rheinland. Внутри установлен аккумулятор на 9000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 68 Вт. Также планшет оснастили хорошей системой охлаждения.
Цены варьируются от 3 999 юаней (около 580 долларов) за версию с 12 ГБ памяти до 5 999 юаней (около 870 долларов) за модель с 24 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти.
На глобальном рынке модель известна как Lenovo Legion Tab Gen 5.