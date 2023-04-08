До анонса ещё несколько месяцев: новейшие процессоры Intel Meteor Lake замечены в тесте ноутбуков

Протестированный процессор U3E1 якобы имеет 12 ядер, может обрабатывать 16 потоков (что подразумевает конфигурацию 4P + 8E), имеет базовую частоту 1,20 ГГц и турбо-частоту 0,55 ГГц. Это, очевидно, ошибка или особенность предварительного образца процессора.

Стоит отметить, что ноутбук Dell Inspiron 15 5330 на самом деле существует, но он основан на процессоре Intel 12-го поколения Alder Lake. Хотя процессор Intel Meteor Lake может иметь один и тот же форм-фактор с существующими мобильными CPU, маловероятно, что он совместим по выводам с Alder Lake.

Пока неясно, когда именно Intel выпустит свои процессоры Meteor Lake.