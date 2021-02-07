Добытчики криптовалюты оставили без света Иран

СМИ пишут, что китайские компании стали переносить свои фермы в Иран, где стоимость электроэнергии в 4 раза ниже, чем в материковом Китае. Сейчас в стране насчитывается 14 крупных майнинговых ферм, которые потребляют около 300 мегаватт электроэнергии. Столько же, для примера, потребляет город с населением 100 тысяч человек.

Сейчас в мире происходит новая «криптовалютная лихорадка». Майнеры даже кинулись скупать новые ноутбуки с видеокартами NVIDIA RTX 30. В интернете публиковали фотографии, на которых видно, как у кого-то эти ноутбуки стоят в большом количестве на полках и непрестанно добывают криптовалюту. Из-за этого устройствам пророчат дефицит.