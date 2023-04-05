Долгожданный планшет Google попал в руки комиссии по связи США

Новое устройство с модельным номером GTU8P было включено в список только для трех стандартов подключения: Wi-Fi, Bluetooth и UWB, что указывает на то, что это, скорее всего, планшет Google Pixel Tablet (нет сотовой связи).

UWB в основном использовался в серии Pixel для того, чтобы телефон можно было использовать в качестве цифрового автомобильного ключа. Однако включение UWB в планшет Pixel Tablet позволяет предположить, что Google готовится к работе с системой "Tap to Transfer", позволяющей передавать мультимедиа между устройствами, подобно функции Apple "hand off".