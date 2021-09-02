Ноутбуки в конфигурациях «AMD + NVIDIA» оказались искусственно замедленными в сравнении с «AMD + AMD»В ноутах с Radeon процессору отчего-то полагается расширенный TDP
Сергей Сафонов, ведущий канала PRO Hi-Tech рассказал о необычном явлении обзоре работы сочетаний процессоров и видеокарт в играх.
Во-первых, он обратил внимание на то, что одинаковые процессоры AMD с интегрированной графикой (Ryzen 7 5700G) при любых обстоятельствах оказываются медленнее, чем процессоры без встроенного графического ускорителя (Ryzen 7 5800X). Не помогает даже разгон процессора со "встройкой" до аналогичных второй модели значений МГц. Это ожидаемый вывод, причина такой разницы в производительности может быть в уменьшенном объёме кэша вариантов Ryzen со встроенной графике.
А во-вторых, и это уже стало неожиданностью для ведущего, Сергей сравнил два соплатформенных ноутбука — ASUS ROG Strix G15 G513 и ROG Strix G17 G713 с одинаковым процессором Ryzen 5700G, но разными видеокартами. И отметил, что модель на базе Radeon RX6800M была стабильно быстрее, чем второй ноутбук с таким же Ryzen 5700G, но видеокартой NVIDIA RTX 3070. Причём разница достигалась не за счёт нагрузки на видеокарту, а значительно большей производительности процессора. И этой производительности при одинаковой схеме охлаждения и одинаковом режиме энергопотребления в утилите ASUS (был выбран максимально производительный режим "Turbo") стало больше только за счёт более широкого TDP процессора в конфигурации "5700G + RX6800M".
При этом процессор в ноутбуке, укомплектованном графикой и CPU AMD постоянно работает в экстремальном режиме с нагревом порядка 90-93 градусов по Цельсию, а иногда и выше, в то время у ноутбука с тем же процессором и видеокартой RTX 3070 температура процессора всегда на 10-15 градусов ниже.
И даже если переключить ноутбук с конфигурацией "5700G + RX6800M" из производительного режима системы охлаждения на "бесшумный", чтобы "задушить" процессор, эта конфигурация всё равно оказывается либо немного быстрее, либо как минимум равной конфигурации "Ryzen 7 5700G + NVIDIA RTX 3070".
В итоге ведущий пришёл к выводу, что такие "расширенные" рамки производительности в ноутбуках, полностью созданных на компонентах AMD, могут быть маркетинговой стратегией "красного" производителя — способом донести до покупателей мысль, что лучшая игровая производительность будет только в ноутбуках комбинации "графика AMD + процессор AMD". Следовательно, используется искусственное снижение производительности путём занижения TDP у процессора ноутбуков, укомплектованных графикой NVIDIA.
Стоит отметить, что датчик энергопотребления процессора в варианте ноутбука "AMD + AMD" явным образом завышал цифры, но даже в этом случае более высокая пиковая температура и стабильно более высокая производительность процессора комплектации с RX6800M говорят нам о "снятом ошейнике" TDP в AMD-исполнении ноутбуков в сравнении с гибридным "AMD + NVIDIA".