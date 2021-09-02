Ноутбуки в конфигурациях «AMD + NVIDIA» оказались искусственно замедленными в сравнении с «AMD + AMD»

Во-первых, он обратил внимание на то, что одинаковые процессоры AMD с интегрированной графикой (Ryzen 7 5700G) при любых обстоятельствах оказываются медленнее, чем процессоры без встроенного графического ускорителя (Ryzen 7 5800X). Не помогает даже разгон процессора со "встройкой" до аналогичных второй модели значений МГц. Это ожидаемый вывод, причина такой разницы в производительности может быть в уменьшенном объёме кэша вариантов Ryzen со встроенной графике.

А во-вторых, и это уже стало неожиданностью для ведущего, Сергей сравнил два соплатформенных ноутбука — ASUS ROG Strix G15 G513 и ROG Strix G17 G713 с одинаковым процессором Ryzen 5700G, но разными видеокартами. И отметил, что модель на базе Radeon RX6800M была стабильно быстрее, чем второй ноутбук с таким же Ryzen 5700G, но видеокартой NVIDIA RTX 3070. Причём разница достигалась не за счёт нагрузки на видеокарту, а значительно большей производительности процессора. И этой производительности при одинаковой схеме охлаждения и одинаковом режиме энергопотребления в утилите ASUS (был выбран максимально производительный режим "Turbo") стало больше только за счёт более широкого TDP процессора в конфигурации "5700G + RX6800M".