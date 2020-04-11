Два крупнейших производителя ноутбуков сообщили о падении продаж из-за коронавируса

Asustek Computer, больше известная как ASUS, сообщила о падении выручки в марте и по итогам всего первого квартала. Так за прошлый месяц продажи ASUS сократились более чем на 31%. Что касается квартальных результатов, то тут наблюдается снижение на 17,55% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

В Asustek считают, что падение обусловлено пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. В феврале и марте она нарушила производство ноутбуков.

О снижении продаж также рассказала Acer. В марте компания получила хорошие результаты, а вот за первый квартал итоги оказались неутешительными. Выручка за данный период снизилась на 10,7% по сравнению с предыдущим годом.