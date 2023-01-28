Ноутбуки и планшеты
14:01, 28 января 2023
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Две GeForce RTX 4090: раскрыта цена топовой версии ноутбука Samsung Galaxy Book3 Ultra

Придется раскошелиться

Новая утечка раскрыла цены на всю серию Galaxy Book3 на французском рынке. Французам придется отдать от €1 299,99 за начальную версию ноутбука до €3 499,99, но уже за топовую версию. Samsung должен представить ноутбуки на мероприятии Unpacked 1 февраля.

Две GeForce RTX 4090: раскрыта цена топовой версии ноутбука Samsung Galaxy Book3 Ultra

Фото: Samsung

Утечка, которой поделился инсайдер Bilibilikun в Twitter, раскрыла, сколько будут стоить предстоящие ноутбуки Samsung, как минимум во Франции.

  • 15,6-дюймовый Samsung Galaxy Book3 с процессором Intel Core i7, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD - €1 299,99

  • 16-дюймовый Samsung Galaxy Book3 Pro с Intel Core i7, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD: €2 199,99.

Ну и самая “мякотка”, которая стоит чуть дешевле двух Nvidia GeForce RTX 4090 (€1 859):

  • 16-дюймовый Samsung Galaxy Book3 Ultra с Intel Core i7, 32 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ SSD и Nvidia GeForce RTX 4050 обойдется французам в 3 499,99 евро.
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Фото: Twitter

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