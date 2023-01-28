Две GeForce RTX 4090: раскрыта цена топовой версии ноутбука Samsung Galaxy Book3 Ultra

Утечка, которой поделился инсайдер Bilibilikun в Twitter, раскрыла, сколько будут стоить предстоящие ноутбуки Samsung, как минимум во Франции.

15,6-дюймовый Samsung Galaxy Book3 с процессором Intel Core i7, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD - €1 299,99

16-дюймовый Samsung Galaxy Book3 Pro с Intel Core i7, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD: €2 199,99.

Ну и самая “мякотка”, которая стоит чуть дешевле двух Nvidia GeForce RTX 4090 (€1 859):