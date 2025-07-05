E Ink представила сенсорный тачпад с экраном

Опубликовано 05 июля 2025, 21:451 мин.
E Ink представила сенсорный тачпад с экраномНо в нём мало смысла
Компания E Ink, известная своими экранами для электронных книг, представила необычный сенсорный тачпад с цветным дисплеем. Он работает как обычный — поддерживает касания, свайпы и клики, — но также может выполнять функции второго экрана.
© E Ink
По замыслу разработчиков, такой тачпад может показывать уведомления, часто используемые ярлыки, а также информацию от искусственного интеллекта — например, резюме, советы или изображения. Устройство работает даже при выключенном ноутбуке и использует технологии Intel.
Однако идея встроить экран в тачпад вызывает «сомнения». Ранее похожие попытки предпринимали другие производители, например ASUS, но широкого успеха они не добились. Проблема в том, что такой тачпад неудобен — нужно смотреть вниз, не закрывая его рукой, что «идёт вразрез с привычным использованием».
Когда именно устройство поступит в продажу, пока неизвестно.