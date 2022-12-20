Экран либо получше, либо побольше: Lenovo поставила покупателей ноутбука перед странным выбором

14-дюймовый IdeaPad Slim 5 получил OLED-экран яркостью 400 нит — для сравнения у старой модели было 300 нит. Разрешение составляет 2240 x 1400 пикселей. В 16-дюймовом ноутбуке IdeaPad Slim 5 экран тоже стал ярче — с 300 нит до 350 нит. Разрешение тут — 2560 x 1600 пикселей.

Также покупатели могут выбрать разные варианты процессоров — AMD или Intel. Стартовая цена 16-дюймовой модели составит $650, она поступит в продажу в мае 2023 года. 14-дюймовая модель с Intel будет стоить от $1500.