Экран нового планшета Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition похож на бумагу

Huawei MatePad 11,5" PaperMatte Edition выделяется новым нанотравленым покрытием экрана, обеспечивающим пользователям тактильные ощущения, напоминающие бумагу. Эта функция уменьшает блики, минимизирует нагрузку на глаза и обеспечивает более естественное взаимодействие при использовании стилуса M-Pencil второго поколения.

Планшет сохранил 11,5-дюймовый TFT LCD-экран с разрешением 1440 x 2200 пикселей и плавной частотой обновления 120 Гц, но при этом получил собственный чипсет 4G Snapdragon 7 Gen 1, 8 ГБ оперативной памяти и вместительный накопитель на 256 ГБ. Устройство также может похвастаться 13-Мп задней камерой, 8-Мп фронтальной камерой и аккумулятором емкостью 7700 мАч с поддержкой зарядки по USB-C 22,5 Вт. Программное обеспечение - HarmonyOS 3.1.

Huawei MatePad 11,5" PaperMatte Edition в цвете Space Gray будет доступен по цене 500 евро и поступит на полки магазинов 19 сентября.